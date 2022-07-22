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Общество22 июля 2022 15:31

Ставки по розничным кредитам планирует снизить ВТБ

Процентные ставки по кредитам возвращаются на докризисный уровень
Татьяна ЛЫСЕНКО
Ставки по розничным кредитам планирует снизить ВТБ

Ставки по розничным кредитам планирует снизить ВТБ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ перезапускает потребительское поведение россиян в этом году. А на смену рекордной доходности по депозитам приходит снижение ставок по кредитам, благодаря чему розничное кредитование вырастет минимум в 1,5 раза по сравнению с первым полугодием. При этом объем классических рублевых сбережений за 2022 г. все же может увеличиться на 18%. Об этом заявили аналитики ВТБ.

По словам специалистов, в связи со стабилизацией экономической ситуации и снижением темпов инфляции регулятор уменьшил ключевую ставку сразу на 1,5 п.п., вернув ее значение к уровню конца 2021 года. Такое решение ЦБ повлечет за собой корректировку и рыночных ставок по сберегательным продуктам, которые будут снижаться пропорционально и к концу года с большой вероятностью зафиксируются на уровне порядка 5,5-6%.

- После сегодняшнего решения регулятора ВТБ планирует снизить и ставки по всей линейке кредитных продуктов, в том числе – жилищным кредитам. Итоговые параметры снижения будут определены в ближайшее время с учетом риторики регулятора и действий других игроков, - считает заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

К слову, в сегменте кредитования поэтапное снижение ключевой ставки уже позволило быстро нарастить активность заемщиков. В июне ВТБ зафиксировал увеличение спроса на розничные кредиты в 1,5 раза, причем тенденция стала характерной для всего банковского сектора. Предварительные результаты июля говорят об укреплении этого тренда.

- Конечно, темпов кредитных продаж на уровне 2021 года ждать в этом году не стоит, - добавил спикер. - По нашим прогнозам, рынок покажет результаты, превышающие выдачи лишь 2020 года. Однако сегодняшнее решение регулятора однозначно откроет «окно возможностей» для российских заемщиков. Ставки по кредитам возвращаются на докризисный уровень, что наряду с оживлением деловой активности осенью позволит рассчитывать на рост продаж розничных кредитов минимум в 1,5 раза во втором полугодии.

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