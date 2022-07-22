Ставки по розничным кредитам планирует снизить ВТБ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ перезапускает потребительское поведение россиян в этом году. А на смену рекордной доходности по депозитам приходит снижение ставок по кредитам, благодаря чему розничное кредитование вырастет минимум в 1,5 раза по сравнению с первым полугодием. При этом объем классических рублевых сбережений за 2022 г. все же может увеличиться на 18%. Об этом заявили аналитики ВТБ.

По словам специалистов, в связи со стабилизацией экономической ситуации и снижением темпов инфляции регулятор уменьшил ключевую ставку сразу на 1,5 п.п., вернув ее значение к уровню конца 2021 года. Такое решение ЦБ повлечет за собой корректировку и рыночных ставок по сберегательным продуктам, которые будут снижаться пропорционально и к концу года с большой вероятностью зафиксируются на уровне порядка 5,5-6%.

- После сегодняшнего решения регулятора ВТБ планирует снизить и ставки по всей линейке кредитных продуктов, в том числе – жилищным кредитам. Итоговые параметры снижения будут определены в ближайшее время с учетом риторики регулятора и действий других игроков, - считает заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

К слову, в сегменте кредитования поэтапное снижение ключевой ставки уже позволило быстро нарастить активность заемщиков. В июне ВТБ зафиксировал увеличение спроса на розничные кредиты в 1,5 раза, причем тенденция стала характерной для всего банковского сектора. Предварительные результаты июля говорят об укреплении этого тренда.

- Конечно, темпов кредитных продаж на уровне 2021 года ждать в этом году не стоит, - добавил спикер. - По нашим прогнозам, рынок покажет результаты, превышающие выдачи лишь 2020 года. Однако сегодняшнее решение регулятора однозначно откроет «окно возможностей» для российских заемщиков. Ставки по кредитам возвращаются на докризисный уровень, что наряду с оживлением деловой активности осенью позволит рассчитывать на рост продаж розничных кредитов минимум в 1,5 раза во втором полугодии.

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