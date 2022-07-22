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Общество22 июля 2022 16:18

Маргарита Симоньян почувствовала себя счастливой на просторах Ростовской области

Журналистка проехала на машине из Адлера в Москву
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Маргарита Симоньян почувствовала себя счастливой на просторах Ростовской области.

Маргарита Симоньян почувствовала себя счастливой на просторах Ростовской области.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Журналистка Маргарита Симоньян призналась, что почувствовала себя счастливой на просторах Ростовской области. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Женщина проехала на машине от Адлера до Москвы. Маргарита искренне восхитилась красотой своей родины. Поля подсолнечника, которые тянулись до самого Воронежа, произвели на журналистку неизгладимое впечатление. А затем автомобиль въехал в донской регион.

- Выходишь в Ростовской области - и там ярмарка: там персики эти шикарные пушистые только с дерева, там кубанские арбузы-дыни, там розовые помидоры. И ты стоишь там, +36, просто счастье, - поделилась своим восхищением Маргарита Симоньян.

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