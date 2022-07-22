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Общество22 июля 2022 16:43

Донского губернатора попросили поддержать помилование осужденной пенсионерки

Женщину отправили за решетку за коммерческий подкуп
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Донского губернатора попросили поддержать помилование осужденной пенсионерки.

Донского губернатора попросили поддержать помилование осужденной пенсионерки.

Фото: Правительство РО

Комиссия по вопросам помилования донского региона обратилась к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой поддержать помилование осужденной женщины преклонного возраста. Дончанка попала за решетку за коммерческий подкуп. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Женщина руководила компанией, к которой проявляли интерес правоохранительные органы. Пенсионерку осудили еще в 2019 году, по решению суда, в тюрьме она должна была провести шесть лет. Кроме того, ей необходимо было выплатить штраф в размере десятикратной суммы коммерческого подкупа.

Комиссия приняла во внимание преклонный возраст женщины, состояние её здоровья и отсутствие других судимостей. А также пенсионерка признала свою вину и раскаялась, а в исправительном учреждении числится на хорошем счету. Женщина получила новую профессию и устроилась на работу, чтобы погасить штраф.

- Мы пришли к единогласному мнению, что осужденная в дальнейшем не будет представлять опасности для общества и составили заключение, указав, что ее рекомендуется освободить от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы и снять судимость, - сообщил председатель комиссии Данил Корецкий.

В скором времени материалы дела попадут на стол Василия Голубева. Губернатор рассмотрит их, и в случае положительного решения главы региона решение о помиловании будет направлено президенту, поскольку только он может принять решение о помиловании.

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Также было подано 11 ходатайств о помиловании.