Донского губернатора попросили поддержать помилование осужденной пенсионерки. Фото: Правительство РО

Комиссия по вопросам помилования донского региона обратилась к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой поддержать помилование осужденной женщины преклонного возраста. Дончанка попала за решетку за коммерческий подкуп. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Женщина руководила компанией, к которой проявляли интерес правоохранительные органы. Пенсионерку осудили еще в 2019 году, по решению суда, в тюрьме она должна была провести шесть лет. Кроме того, ей необходимо было выплатить штраф в размере десятикратной суммы коммерческого подкупа.

Комиссия приняла во внимание преклонный возраст женщины, состояние её здоровья и отсутствие других судимостей. А также пенсионерка признала свою вину и раскаялась, а в исправительном учреждении числится на хорошем счету. Женщина получила новую профессию и устроилась на работу, чтобы погасить штраф.

- Мы пришли к единогласному мнению, что осужденная в дальнейшем не будет представлять опасности для общества и составили заключение, указав, что ее рекомендуется освободить от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы и снять судимость, - сообщил председатель комиссии Данил Корецкий.

В скором времени материалы дела попадут на стол Василия Голубева. Губернатор рассмотрит их, и в случае положительного решения главы региона решение о помиловании будет направлено президенту, поскольку только он может принять решение о помиловании.

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Также было подано 11 ходатайств о помиловании.