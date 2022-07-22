В Волгодонске подняли вопрос о восстановления старого аэропорта

Обновленный аэропорт мог бы закрыть потребность в авиасообщении всех ближайших районов северо-востока Ростовской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгодонске заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов оценил состояние аэропорта «Волгодонск» после двадцатилетнего простоя. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дмитрий Беликов осмотрел комплекс сооружений аэропорта и провел совещание прямо на летном поле с целью определить примерные затраты на реконструкцию комплекса. По словам пресс-службы, аэропорт планируется восстановить, используя частные инвестиции. Уже сейчас вложить свои средства готовы АО «Концерн Росэнергоатом» и ООО «Группа Агроком», поскольку для бизнеса этот проект привлекателен. Обновленный аэропорт мог бы закрывать потребность в авиасообщении всех ближайших районов северо-востока Ростовской области и послужить в качестве резервного для аэропортов Ростова, Элисты и Волгограда.

Как отметил глава администрации Волгодонска Сергей Макаров, один из потенциальных эксплуатантов намерен помимо организации авиаперевозок производить обслуживание и ремонт самолетов и вертолетов. При этом инвесторы поставили условие: если Правительство России восстановит взлетно-посадочную полосу, то они возведут новый пассажирский терминал с инженерной инфраструктурой. Заместитель министра уверен, что аэропорт вполне реально включить в план по развитию малой и региональной авиации России.

Сейчас верхнее асфальтовое покрытие посадочной полосы следует заменить на бетонированное, продлить на 300 метров и расширить на три метра. Сейчас длина полосы 2,2 тысячи метров и ширина 42 метра. Этого достаточно для приема многих региональных и среднемагистральных авиалайнеров. Например, самолету «Sukhoi Superjet 100» требуется полоса для взлета 1,5 тысячи метров, для посадки, с большим запасом, – 2,5 тысячи метров.

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