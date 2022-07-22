В субботу в Таганроге пройдет гастрономический фестиваль

Гостей праздника ждет дегустация рыбных блюд. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Таганроге в субботу, 23 июля, на территории арт-пространства «Таганрогский трамвай» в Центральном парке города пройдет гастрономический фестиваль ухи и паэльи. Об этом сообщает администрация приморского города.

Для участников праздника с 11:00 до 20:00 подготовлена тематическая программа. Три таганрогских кафе проведут розыгрыши призов. Горожан ждут развлечения, праздничная программа, конкурсы, морской бой, турнир юных рыбаков, дегустация рыбных блюд и даже дискотека.

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