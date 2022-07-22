В Таганроге пройдет гастрономический фестиваль ухи и паэльи. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таганроге в субботу, 23 июля, пройдет ГастроФест ухи и паэльи. Об этом рассказали в сообществе "Таганрогский трамвай".

Мероприятие пройдет в арт-пространстве этого сообщества. Местных жителей и гостей города ждут гастромастерская, развлекательная программа для детей, розыгрыш блюд от участников фестиваля, а также съедобные и несъедобные игры и конкурсы.

Гвоздями программы станут дегустация различных рыбных блюд и выступление кавер-группы "Валенки". Завершит ГастроФест дискотека.

Мероприятия запланированы практически на весь день - с 11 до 22 часов.

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