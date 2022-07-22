В Ростове на ремонт моста через Темерник потратят 67,7 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове запланировали произвести ремонт моста через реку Темерник. На эти нужды планируется потратить 67,7 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 5 августа. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется ремонтом улицы Белорусской. Работы будут идти от переулка Беломорского и будут включать в себя ремонт моста через реку Темерник на улице Белорусской.

Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. Ремонтные работы необходимо окончить в течение 97 дней с момента заключения контракта.

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По словам очевидцев, после дождей там появляется большая лужа.