Нуждающегося в медицинской помощи дончанина двое суток разыскивают в Ростовской области

В Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт Юг".

65-летний Виктор Васильевич Киселев вышел из дома в городе Гуково и скрылся в неизвестном направлении. До настоящего время его местонахождение остается неизвестным. На связь с родными он не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам.

Рост пропавшего 165 сантиметров. У него среднее телосложение, светлые короткие волосы и голубые глаза. На момент исчезновения он был одет в зеленую футболку, серые бриджи, серые носки и черные шлепки.

- Помогите найти человека. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе, - отмечается в сообщении.

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Мужчина нуждается в медицинской помощи.