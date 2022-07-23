Мужчина, забравший младенца из ростовского роддома, хотел отвезти малыша в церковь

После пропажи младенца в больнице сразу забили тревогу.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Полиция разыскала мужчину, который забрал новорожденного из роддома. Происшествие случилось вечером 22 июля в больнице на улице Мечникова.
Напомним, в пятницу около 16 часов мужчина ушел из медучреждения с младенцем и маленькой девочкой. После этого они пропали. В тот же день взрослого и детей разыскали.
По данным полиции, посетитель пришел к своей сожительнице, которая недавно родила ребенка. Вместе с ним была его пятилетняя дочь. После этого он вместе с малышом и девочкой покинул больницу и уехал в Шахты, где его и разыскали правоохранители.
Как сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону», мужчина якобы хотел отвезти младенца в церковь. Он сказал об этом сожительнице, а после забрал новорожденного.
Детей передали медикам. Полиции предстоит установить точную причину и подробности произошедшего.
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