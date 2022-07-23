В Ростовской области прокуратура обязала чиновников выдать детям путевки в летний лагерь

Путевки в лагерь получили семь детей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Ростовской области обязала органы соцзащиты в Миллерово выдать семьям путевки в летние лагеря. Проверку провели в отношении районного управления соцзащиты населения.

В органы соцзащиты обратились малоимущие семьи. Они подали заявление о выдаче детям путевок в летние лагеря. Однако сотрудники учреждения не приняли решение в положенные сроки.

После проверки семь детей получили путевки в оздоровительные лагеря. Виновных в нарушениях обещают наказать.

— Прокуратурой внесено представление. После его рассмотрения виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, — прокомментировали в областной прокуратуре.

Напомним, ранее администрацию Чалтырского сельского поселения обязали отремонтировать дорогу по пути следования школьного автобуса. Прокуратура установила, что на трассе много ям и выбоин.

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