Многокилометровая пробка образовалась на выезде из Ростова-на-Дону

Пробки зарегистрированы на выезде из Ростова и в Аксае. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выезде из Ростова-на-Дону образовалась многокилометровая пробка. О дорожной ситуации сообщает сервис «Яндекс.Карты».

По данным сервиса, транспортный затор начинается в районе «Меги». Водители простаивают в пробке на Аксайском проспекте и Новочеркасском шоссе до поселка Золотой колос.

Многокилометровые пробки образовались вечером 23 июля. Фото: yandex.ru/maps.

Проезд затруднен и в другую сторону движения. Пробка зарегистрирована от пересечения Аксайского проспекта и Западной улицы в Аксае до кольца на пересечении проспекта 40-летия Победы, улицы Гулаева и улицы Петрожицкого. Проехать трудно на Аксайском мосту в районе выезда из города.

Напомним, в августе в нескольких районах города будут действовать ограничения движения. Ранее «КП-Ростов-на-Дону» подробно писала, какие участки придется объехать.

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