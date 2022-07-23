В Ростовской области увеличилось число зараженных коронавирусом

За сутки выявили еще 145 новых случаев заболевания. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области за сутки увеличилось количество зараженных коронавирусом. Об этом сообщается в управлении Роспотребнадзора по донскому региону.

По данным на 22 июля, ковид выявили у 145 человек. С начала пандемии число общее число зараженных составило 380 990 случаев заболевания.

В Роспотребнадзоре посоветовали сократить посещение общественных мест, соблюдать правила гигиены. В случае плохого самочувствия рекомендуется остаться дома и обратиться за помощью врачей.

Напомним, 1 июня в Ростовской области отменили все коронавирусные ограничения, в том числе и масочный режим.

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Соответствующий документ подписал глава региона. (Подробности)