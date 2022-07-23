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Общество23 июля 2022 17:17

В Ростовской области увеличилось число зараженных коронавирусом

Жителям рекомендуют сократить посещение общественных мест
Михаил СТРИЖЕВ
За сутки выявили еще 145 новых случаев заболевания.

За сутки выявили еще 145 новых случаев заболевания.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области за сутки увеличилось количество зараженных коронавирусом. Об этом сообщается в управлении Роспотребнадзора по донскому региону.

По данным на 22 июля, ковид выявили у 145 человек. С начала пандемии число общее число зараженных составило 380 990 случаев заболевания.

В Роспотребнадзоре посоветовали сократить посещение общественных мест, соблюдать правила гигиены. В случае плохого самочувствия рекомендуется остаться дома и обратиться за помощью врачей.

Напомним, 1 июня в Ростовской области отменили все коронавирусные ограничения, в том числе и масочный режим.

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Соответствующий документ подписал глава региона. (Подробности)