В Ростовской области произошло ДТП с участием маршрутки и легковушки

В результате аварии пострадала пассажирка легковушки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» столкнулись легковушка и пассажирская маршрутка. ДТП произошло 23 июля.

— Водитель автомобиля Мазда, по предварительным данным не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего пассажирского автомобиля «Мерседес Спринтер», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

По данным ведомства, в результате происшествия пострадала пассажир «Мазды».

В редакцию «КП-Ростов-на-Дону» обратилась женщина, которая находилась в автомобиле «Мазда». Она пояснила, что на самом деле легковушка не врезалась в маршрутку. Напротив, «Мерседес» двигался сзади и влетел в «Мазду».

— «Мерседес Бенц» не выдержал для движения безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем «Мазда», который от удара отбросило до впереди остановившегося «Хендай Солярис», — говорится в постановлении по делу об административном правонарушении, которое предъявила пассажирка «Мазды».

Все обстоятельства аварии предстоит установить экспертам и правоохранителям.

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