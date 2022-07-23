В Ростовской области ожидаются похолодание до +8 и продолжительные дожди

Погода в ближайшие дни будет пасмурной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в ближайшие дни прогнозируют похолодание и дожди. Рассказываем, какой будет погода с 24 по 26 июля.

24 июля местами пройдет кратковременный дождь. В отдельных районах ожидаются сильные осадки, ливни с грозой и градом. Скорость ветра составит 6 — 11 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15 — 18 метров в секунду. Возможно шквалистое усиление ветра до 20 — 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью — +14 — +19 градусов, местами — до +8. Днем столбик термометра может подняться до +21 — +26 градусов, по югу — до +30.

25 июля местами снова пройдет небольшой дождь с грозой. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду, при грозе — 15 — 18 метров в секунду. В первой половине ночи в отдельных районах прогнозируется сильный ветер до 20 —24 метров в секунду. Температура ночью — +15 — +20 градусов, местами до +8. Днем — +24 — +29, по югу — до +32.

26 июля осадки сохранятся. В большинстве районов ожидается кратковременный дождь, в отдельных — сильные осадки. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду, при грозе — 15 — 18 метров в секунду. Ночью похолодает до +16 — +20 градусов, по северу — до +10. Днем столбик термометра поднимется до +20 — +25 градусов, по югу и востоку — до +31.

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