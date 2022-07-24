В Аксае преградили доступ к Дону понтоном и сделали рыбалку платной

Рыбаки пожаловались на организацию платной рыбалки на Аксайских плитах.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Аксае неизвестные поставили в Дону понтон и начали требовать деньги за рыбалку. Об этом рассказали местные жители.
По словам одного из рыбаков, платным сделали место на так называемых Аксайских плитах.
— Вот выгнали с рыбалки. Ставят такие понтоны, будет платная рыбалка — 500 рублей с человека, — рассказал мужчина.
В областном минприроды сообщили, что отслеживают ситуацию. В ведомстве пояснили, что контролем в области занимается Федеральное агентство по рыболовству.
— С целью исключения подмены надзорных полномочий, указанная информация направлена в указанные управления Росрыболовства для рассмотрения и принятия мер, — прокомментировали в министерстве.
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