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Общество24 июля 2022 10:19

В Аксае преградили доступ к Дону понтоном и сделали рыбалку платной

По словам рыбаков, неизвестные требуют с рыбаков по 500 рублей
Михаил СТРИЖЕВ
Рыбаки пожаловались на организацию платной рыбалки на Аксайских плитах.

Рыбаки пожаловались на организацию платной рыбалки на Аксайских плитах.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Аксае неизвестные поставили в Дону понтон и начали требовать деньги за рыбалку. Об этом рассказали местные жители.

По словам одного из рыбаков, платным сделали место на так называемых Аксайских плитах.

— Вот выгнали с рыбалки. Ставят такие понтоны, будет платная рыбалка — 500 рублей с человека, — рассказал мужчина.

В областном минприроды сообщили, что отслеживают ситуацию. В ведомстве пояснили, что контролем в области занимается Федеральное агентство по рыболовству.

— С целью исключения подмены надзорных полномочий, указанная информация направлена в указанные управления Росрыболовства для рассмотрения и принятия мер, — прокомментировали в министерстве.

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