В Ростове разбился 29-летний мотоциклист, которого отбросило на подземный переход

Авария произошла ночью на проспекте Нагибина. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону разбился 29-летний мотоциклист. Авария произошла ночью 24 июля на проспекте Нагибина.

Как сообщили в донской Госавтоинспекции, водитель мотоцикла Kawasaki не справился с управлением. Он сначала наехал на бордюр, а после врезался в бетонное ограждение подземного пешеходного перехода.

— В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Как выяснилось, мужчина управлял мотоциклом, не имея прав. Сейчас правоохранители устанавливают все подробности инцидента.

Ранее в Ростовской области 95-летний водитель «ВАЗа» погиб на трассе «Элиста - Зимовники». Автомобиль пенсионера занесло, после чего он выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.

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