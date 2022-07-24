В Ростовской области за сутки девять человек попали в больницу с коронавирусом

Сейчас пациенты находятся под наблюдением врачей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки госпитализировали девять зараженных коронавирусом. Такая статистика опубликована на портале «Стопкоронавирус.рф».

По данным на 24 июля, за сутки ковидом заболели еще 149 человек. Девять зараженных попали в больницу. Выздоровели 97 пациентов.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 381 330 инфицированных. Скончались 10 966 заболевших, выздоровели 369 224.

Ранее в управление Роспотребнадзора по области рекомендовало жителям сократить посещение общественных мест и соблюдать правила гигиены.

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