В Ростовской области за сутки девять человек попали в больницу с коронавирусом

Сейчас пациенты находятся под наблюдением врачей.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростовской области за сутки госпитализировали девять зараженных коронавирусом. Такая статистика опубликована на портале «Стопкоронавирус.рф».
По данным на 24 июля, за сутки ковидом заболели еще 149 человек. Девять зараженных попали в больницу. Выздоровели 97 пациентов.
С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 381 330 инфицированных. Скончались 10 966 заболевших, выздоровели 369 224.
Ранее в управление Роспотребнадзора по области рекомендовало жителям сократить посещение общественных мест и соблюдать правила гигиены.
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