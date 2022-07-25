Ростовчанка Полина Диброва порадовала подписчиков новыми снимками в белоснежном платье

Полина Диброва порадовала подписчиков новыми снимками. Фото: телеграм-канал Полины Дибровой.

Ростовчанка Полина Диброва приехала в родной город, чтобы побывать на юбилее своего друга. После этого мероприятия девушка смогла порадовать подписчиков новыми элегантными фотографиями.

На снимках девушка предстала в красивом белоснежном мини-платье с рукавами-фонариками. Модель была запечатлена на фоне просторов донских полей. Задний план фотографий украшали казачьи плетни, стоги сена и деревянная мельница. Фотографии озаряло закатное солнце и невероятно красивая улыбка Полины.

Фотографии девушка опубликовала в своем телеграм-канале. Комментариев под снимками пока нет, но зато шесть "огненных" лайков подписчики уже поставили.

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