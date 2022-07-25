В Ростовской области за 900 млн рублей выставили на продажу птицефабрику

Каждый месяц птицефабрика выпускает около 11-12 миллионов штук яиц. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Через сайт бесплатных объявлений Avito собственник решил продать действующую «Белокалитвенскую птицефабрику» за 900 миллионов рублей.

Имущество фабрики состоит из четырех корпусов для содержания цыплят-бройлеров на 172 тысяч голов, четырех корпусов для содержания кур-несушек на 616 тысяч голов, инкубатора, здания яйцесклада, убойного цеха, холодильников и складов. На предприятии работает немецкое и голландское оборудование. Все санитарные и ветеринарные требования на предприятии соблюдены, говорится в объявлении.

Согласно сообщению на сайте, птицефабрика производит более 25 видов товаров. Каждый месяц предприятие выпускает около 140-150 тонн мяса и 11-12 миллионов штук яиц.

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