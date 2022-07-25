Ростовчанам объяснили, можно ли пить чай с сахаром

Многие любители чая отказываются от сахара, чтобы не терять полезных свойств напитка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Влияет ли добавление сахара на полезные свойства чая, рассказала диетолог Наталья Круглова в интервью изданию NEWS.ru. Специалист развеяла расхожий миф, сложившийся у многих любителей популярного напитка.

Как объяснила диетолог, полезные свойства чая не страдают от добавления сахара: напиток сохраняет витамины, антиоксиданты и тонизирующие качества. Количество кофеина в чае также не уменьшится.

- Однако мы получим добавленный сахар, а его количество стоит ограничивать, - добавила Наталья Круглова.

Также диетолог напомнила, что чай не столь активно воздействует на нервную систему, как кофе, но дольше. И рекомендовала чувствительным к кофеину людям пить именно чай. Кроме того, по словам специалиста, антиоксиданты, которые имеются в чае, помогают в предупреждении заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических, «а также есть данные, что хорошо влияют на кожу, волосы и ногти».

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