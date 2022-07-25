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Общество25 июля 2022 7:35

Ростовчанам объяснили, можно ли пить чай с сахаром

Портит ли полезные свойства чая добавление сахара, рассказала диетолог
Татьяна ТИХОНОВА
Многие любители чая отказываются от сахара, чтобы не терять полезных свойств напитка.

Многие любители чая отказываются от сахара, чтобы не терять полезных свойств напитка.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Влияет ли добавление сахара на полезные свойства чая, рассказала диетолог Наталья Круглова в интервью изданию NEWS.ru. Специалист развеяла расхожий миф, сложившийся у многих любителей популярного напитка.

Как объяснила диетолог, полезные свойства чая не страдают от добавления сахара: напиток сохраняет витамины, антиоксиданты и тонизирующие качества. Количество кофеина в чае также не уменьшится.

- Однако мы получим добавленный сахар, а его количество стоит ограничивать, - добавила Наталья Круглова.

Также диетолог напомнила, что чай не столь активно воздействует на нервную систему, как кофе, но дольше. И рекомендовала чувствительным к кофеину людям пить именно чай. Кроме того, по словам специалиста, антиоксиданты, которые имеются в чае, помогают в предупреждении заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических, «а также есть данные, что хорошо влияют на кожу, волосы и ногти».

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