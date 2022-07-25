Пассажиропоток на СКЖД в первом полугодии вырос на 27,8%

В первом полугодии 2022 года СКЖД отработала с перевыполнением показателей. Фото: сайт министерства транспорта Ростовской области.

В первом полугодии 2022 года Северо-Кавказская железная дорога отработала с перевыполнением показателей. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Ростовской области.

Так, общий пассажирооборот вырос на 27,8%, грузооборот – на 3,5%, а выгрузка – на 2,9% к уровню прошлого года. В то же время погрузка составила 29,7 миллиона тонн, что на 0,1% больше, чем в прошлом году.

Положительная динамика позволила обеспечить рост производительности труда, а также материальную базу для реализации коллективного договора, на выполнение которого в первом полугодии направлено 3,6 миллиарда рублей. Выполнены все гарантии в части выплаты и индексации зарплаты. Более 3,5 миллиарда рублей направлено на выполнение коллективного договора на СКЖД в первом полугодии 2022 года.

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