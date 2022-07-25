Границу Ростовской области за сутки пересекли более 18 тысяч жителей Донбасса

В донской регион въехали в основном жители Донецкой и Луганской народных республик Фото: Николай ХИЖНЯК

В Ростовскую область за сутки въехали более 18 тысяч человек. Информация об этом утром 25 июля поступила от пограничного управления ФСБ России по региону.

- Свыше 18,5 тысяч граждан пересекли границу через пункты пропуска со вчерашнего дня, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в донской регион ежедневно прибывают десятки тысяч человек, в основном это приезжие из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Украины.

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