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Общество25 июля 2022 8:06

28 июля несколько улиц Ростова оставят без воды

Плановые отключения должны провести в Советском районе
Ангелина СКИБА
Об отключениях предупреждает компания «Ростовводоканал»

Об отключениях предупреждает компания «Ростовводоканал»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

28 июля на нескольких улицах Ростова-на-Дону отключат воду. Ресурс не будет поступать в дома с 9 до 23 часов. Это предупреждение опубликовали на сайте городского водоканала.

- Подачу временно прекратят в следующих границах: Доватора - Малиновского - 7-й проезд (2,3,4,5,6,7-й проезд) - ж/д пути, - говорится в сообщении.

Отключение проведут из-за установки пожарных гидрантов на Доватора в районе дома №146/12.

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