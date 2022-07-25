28 июля несколько улиц Ростова оставят без воды

Об отключениях предупреждает компания «Ростовводоканал» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

28 июля на нескольких улицах Ростова-на-Дону отключат воду. Ресурс не будет поступать в дома с 9 до 23 часов. Это предупреждение опубликовали на сайте городского водоканала.

- Подачу временно прекратят в следующих границах: Доватора - Малиновского - 7-й проезд (2,3,4,5,6,7-й проезд) - ж/д пути, - говорится в сообщении.

Отключение проведут из-за установки пожарных гидрантов на Доватора в районе дома №146/12.

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