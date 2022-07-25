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Общество25 июля 2022 8:51

С 25 по 27 июля ожидаются ливни и шквалистый ветер

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными в непогоду
Ангелина СКИБА
Во время стихии не следует подходить к деревьям и слабоукрепленным конструкциям

Во время стихии не следует подходить к деревьям и слабоукрепленным конструкциям

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области до конца суток 25 июля, а также 26 и 27 июля ожидаются ливни с грозами и шквалистый ветер. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба управления МЧС.

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными в непогоду. Не следует близко подходить к деревьям, легким мачтам, вывескам и любым другим слабоукрепленным конструкциям.

Опасно подходить к оборванным проводам. Если во время стихии в домах начнутся перепады электричества, следует сразу же выключить из сети все приборы. При любых чрезвычайных происшествиях нужно обращаться по номеру «112».

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