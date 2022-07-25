В Ростове на битве роботов победил «Кабан», способный разгоняться до 20 км/ч

Победителем соревнований роботов оказалась команда Ростовского колледжа технологий машиностроения. Фото: предоставлено Кириллом Мицкевичем.

С 20 по 25 июля на площадке Ростовского колледжа технологий машиностроения собрались 15 команд любителей робототехники. Здесь прошло соревнование боевых роботов «Живая сталь». Об этом рассказал один из участников мероприятия Кирилл Мицкевич.

На специально построенной для этого арене из оргстекла выступили железные машины весом не более 30 килограммов, управляемые школьниками, студентами и их наставниками. На подготовку соревнования ушло порядка двух месяцев. Сначала роботов проектировали, потом конструировали экспериментальные макеты. И на публике выступили уже проверенные бойцы, которые друг друга кололи, резали и подбрасывали.

Робот "Кабан" может разгоняться до 20 километров в час. Фото: предоставлено Кириллом Мицкевичем.

Каждый раунд длился в течение тех минут. В случае, если соперник был поврежден, судья фиксировал нокаут. Победителем битвы стал робот «Кабан» команды Ростовского колледжа технологий машиностроения, который может пробивать металл до 3 миллиметров и развивать скорость до 20 километров в час. Изобретателям этой боевой машины и достался заветный приз - 50 тысяч рублей.

Изобретателям робота-победителя достался заветный приз - 50 тысяч рублей. Фото: предоставлено Кириллом Мицкевичем.

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