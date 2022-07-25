В Ростовской области перерасчет ежемесячных выплат на детей будет проводиться автоматически

Размер детского пособия варьируется в зависимости от доходов семьи. Фото: Евгения ГУСЕВА

На ближайшем заседании Законодательного собрания Ростовской области депутаты намерены принять проект поправок к областному закону, который предусматривает автоматический перерасчет ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет.

Теперь, согласно закону «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», дончанам не нужно будет обращаться в соцорганы в случае, если размер пособия изменится. Напомним, сейчас размер пособия варьируется в зависимости от доходов семьи.

Во время прошедшего заседания парламентарии рекомендовали утвердить в качестве уполномоченного по правам человека в Ростовской области кандидатуру Харьковского Анатолия Ивановича.

- Предложили рассмотреть на собрании, после прохождения всех процедур, которые предусмотрены федеральным и областным законом, уполномоченного по правам человека. - рассказал председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.

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