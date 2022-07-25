В Ростовской области жара вновь усилится до +35 градусов

В среднем ожидается от +31 до +34 градусов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовское области после дождей и относительной прохлады вновь начнется жара. Она должна установиться уже в конце недели, с 28-29 июля. Об этом можно судить по прогнозу, который опубликовали на сайте Гидометцентра.

Так, в среднем по региону в четверг, пятницу и на выходных ожидается от +31 до +34 градусов, в некоторых территориях воздух может прогреться до +35. Осадков не обещают.

Добавим, до этого - с 25 по 27 июля - на Дону будет действовать штормовое предупреждение - возможны ливни и шквалистый ветер, предупредили в МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове выявили более 200 нарушений при проверке кондиционеров в автобусах

Благодаря работе с перевозчиками количество жалоб начало снижаться (подробности)