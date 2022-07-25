В Ростовской области 6,9% семей отнесли к среднему классу

Семьи среднего класса могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Ростовской области доля семей среднего класса составила 6,9%. По этому показателю донской регион оказался на 53 месте в стране. Такие данные опубликовали аналитики «РИА Рейтинга».
Отметим, что по ЮФО Ростовская область на втором месте, между Астраханской областью и Краснодарским краем.
Добавим, отчет составили на основе статистики за 2021 и 2022 годы. Под средним классом подразумевают семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, а также качественный ежегодный отпуск. После уплаты всех кредитов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростовская область заняла 41 место в рейтинге благосостояния населения
Аналитики сравнили уровень других денежных поступлений с ценами на товары и услуги (подробности)