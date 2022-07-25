В Ростовской области 6,9% семей отнесли к среднему классу

Семьи среднего класса могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области доля семей среднего класса составила 6,9%. По этому показателю донской регион оказался на 53 месте в стране. Такие данные опубликовали аналитики «РИА Рейтинга».

Отметим, что по ЮФО Ростовская область на втором месте, между Астраханской областью и Краснодарским краем.

Добавим, отчет составили на основе статистики за 2021 и 2022 годы. Под средним классом подразумевают семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, а также качественный ежегодный отпуск. После уплаты всех кредитов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.

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