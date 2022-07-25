ВТБ проводит финансирование на льготных условиях ГК «Песчанокопская Аграрная Группа»

ВТБ в Ростовской области установил ГК «Песчанокопская Аграрная Группа» кредитный лимит в размере 900 млн рублей сроком на год. Компания уже получила средства на общую сумму 300 млн рублей. Финансирование осуществляется на льготных условиях в рамках программы, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ.

Заемные средства предоставлены ООО «Им. Кирова» и АО «Богородицкое» (входят в ГК «Песчанокопская Аграрная Группа») на финансирование хозяйственной деятельности группы - для своевременного приобретения семян, удобрений, горюче-смазочных материалов, а также средств защиты растений.

- ВТБ всегда оказывает поддержку компаниям реального сектора экономики. Особое внимание мы уделяем предприятиям сегмента АПК. ГК «Песчанокопская Аграрная Группа» - активно развивающаяся компания, которая давно стала надежным партнером для своих контрагентов. Уверен, льготное финансирование, предоставленное банком, позволит агрохолдингу не привлекать внутренние ресурсы и выйти на новый уровень эффективности», - подчеркнул управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев.

Как полагает управляющий ГК «Песчанокопская Аграрная Группа» Михаил Шаповалов, сотрудничество с ВТБ и получение льготного финансирования, безусловно, повысит производственные показатели всех хозяйств и позволит использовать свободные денежные средства для реализации перспективных инвестиционных проектов компании.

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