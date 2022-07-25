Некачественный продут потребовали изъять из оборота
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области в мороженом толстолобике нашли остатки зеленки, и теперь к производителю придут с проверкой. Об этом 25 июля рассказали в управлении Россельхознадзора.
- Эксперты референтного центра при исследовании обнаружили наличие в продукции бриллиантового зеленого, что в норме - не допускается, - сообщили в ведомстве.
Надзорное ведомство уже потребовало изъять некачественный продут из оборота, предприятию направили специальное письмо.
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