Некачественный продут потребовали изъять из оборота Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в мороженом толстолобике нашли остатки зеленки, и теперь к производителю придут с проверкой. Об этом 25 июля рассказали в управлении Россельхознадзора.

- Эксперты референтного центра при исследовании обнаружили наличие в продукции бриллиантового зеленого, что в норме - не допускается, - сообщили в ведомстве.

Надзорное ведомство уже потребовало изъять некачественный продут из оборота, предприятию направили специальное письмо.

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