Во время фестиваля «Осада Азова» пустят дополнительные электрички

Зрители увидят реконструкцию боевых действий, состоявшихся в ходе Азовских походов Петра I. Фото6 сайт азовского музея-заповедника.

Для зрителей военно-исторического фестиваля «Осада Азова» 6 августа будут пущены дополнительные четыре пригородных поезда по маршруту Ростов-Азов-Ростов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Ростовской области.

Уточняется, что пригородные поезда будут отправляться с вокзала Ростов-Пригородный в 12:32 и 17:09 и прибывать в Азов в 13:30 и 18:16. Обратные рейсы назначены на 14:18 и 21:40 с прибытием донскую столицу в 15:12 и 22:35.

Фестиваль этого года будет впервые посвящен взятию турецкого Азова Петром I в ходе походов 1695-1696 годов. Посетители мероприятия смогут увидеть на территории исторического памятника «Валы Азовской крепости» реконструкцию боевых действий, в которой примут участие более 180 любителей истории из разных городов России. Именно в этом месте фактически проходили события 1695-1696 годов. На интерактивных площадках крепостного парка гостей фестиваля ждет насыщенная культурно-развлекательная программа.

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