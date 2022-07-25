В Цимлянске уже на 30% окончено строительство новой водопроводной станции. Фото: Правительство РО

В Цимлянске рабочие активно занимаются возведением новой водопроводной станции. В настоящее время объект готов уже на 30%. Здесь, согласно документации, появятся водозабор, три насосные станции и водоочистные сооружения с системами микрофильтрации, осветления и обеззараживания воды. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Сегодня, 25 июля, проинспектировать строительство прибыл министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков. Все работы ведутся строго по графику.

На сегодня здесь ведутся работы по строительству здания резервуаров, общестроительные работы, бетонирование фундамента, гидроизоляция, земляные работы, - рассказал Сергей Сизиков.

Строительство началось еще в июне прошлого года. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Полностью завершить возведение водопроводной станции планируется в 2023 году.

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Средства выделят из областного и местного бюджетов.