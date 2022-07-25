В 2021 году Ростов заработал на платных парковках более миллиона рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове, благодаря платным парковкам, городской бюджет пополнился более, чем на миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- С 2015 года в центре Ростова реализуется инвестиционный проект по организации парковочного пространства на платной основе. Общий объём планируемых инвестиций в проект со сроком действия по 2027 год составляет 553,3 миллиона рублей, - рассказал начальник планово-договорного отдела департамента автодорог и организации дорожного движения Валерий Атоян.

В настоящее время, чтобы установить паркоматы и дорожные знаки, а также нанести парковочную разметку потрачено 366,6 миллиона рублей. А также в эту сумму входила разработка электронного приложения и обустройство логистического центра.

Сейчас ростовские парковки могут вмещать 6 301 машину. 653 из этих мест предназначены для инвалидов. Стоимость парковки – 30 рублей в час в будние дни с 8 до 20 часов.

За первый квартал 2022 года на платных парковках уже удалось заработать 342,1 тысячи рублей. Эти деньги формируют дорожный фонд города.

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