Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2022 6:42

Во вторник, 26 июля, в Ростове прогнозируют сильный дождь с грозой

Жителей донской столицы просят быть предельно осторожными в непогоду
Ангелина СКИБА
Дождливая погода будет в большинстве территорий региона

Дождливая погода будет в большинстве территорий региона

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 26 июля, в Ростове-на-Дону ожидается сильный дождь с грозой. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС.

Юго-восточный ветер в донской столице может подняться до 11 м/с. Днем температура воздуха составит около +27-28 градусов, ночью - от +19 до +22 градуса.

Примерно такая же погода будет в большинстве территорий региона. Ранее на Дону объявили штормовое предупреждение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 25 по 27 июля ожидаются ливни и шквалистый ветер

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными в непогоду (подробности)