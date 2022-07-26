Во вторник, 26 июля, в Ростове прогнозируют сильный дождь с грозой

Дождливая погода будет в большинстве территорий региона Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 26 июля, в Ростове-на-Дону ожидается сильный дождь с грозой. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС.

Юго-восточный ветер в донской столице может подняться до 11 м/с. Днем температура воздуха составит около +27-28 градусов, ночью - от +19 до +22 градуса.

Примерно такая же погода будет в большинстве территорий региона. Ранее на Дону объявили штормовое предупреждение.

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