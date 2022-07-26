В Ростовской области собрали уже около 11 млн тонн урожая

95,6% урожая - продовольственная пшеница 3-4 класса Фото: Мария ЛЕНЦ

Аграрии Ростовской области собрали уже около 11 млн тонн зерновых культур. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

- Валовой сбор на Дону ранних зерновых культур сегодня составляет порядка 11 млн тонн при средней урожайности более 41 ц/га. Убрано 77,5% площадей. Это еще раз доказывает слаженную работу наших земледельцев. В ряде районов уже обработали по 90% своих площадей. Что касается качества нового урожая, то, из обследованных пока 680 тысяч тонн, 95,6% - продовольственная пшеница 3-4 класса, - сообщил Виктор Гончаров.

Добавим, близки к завершению хлебоуборочной кампании хозяйства Азовского, Мясниковского, Октябрьского, Волгодонского, Семикаракорского, Зерноградского и Константиновского районов.

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