42 студента из Донбасса прошли программу «Летний университет» ЮФУ

Фото: пресс-служба ЮФУ

В зале ученого совета Инженерно-технологической академии ЮФУ подвели итоги проекта «Летний университет». Его участниками стали 42 студента из вузов Донецкой и Луганской народных республик.

По программе «Инженерные науки: Телекоммуникации и информационные технологии» первую неделю студенты прошли лекции и практические занятия в Таганроге сразу по семи направлениям — от квантовой криптографии и телекоммуникаций до дизайна и советов по трудоустройству.

После этого студенты поехали на базу практики и спортивно-оздоровительного туризма «Витязь» в поселке Дивноморское. Здесь ребята занимались социальным проектированием: разрабатывали общественно полезные идеи и защищали их перед президентом университета Мариной Боровской, директором Института компьютерных технологий и информационной безопасности Геннадием Веселовым, руководителем департамента сопровождения образовательных и научно-инновационных программ и проектов Рубеном Цицуашвили.

Фото: пресс-служба ЮФУ

Также студентам Донбасса устроили запоминающийся отдых. Ребята посетили самое большое озеро Северо-Западного Кавказа в Абрау-Дюрсо, самую длинную набережную России в Геленджике, Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты», увидели достопримечательности Таганрога, лаборатории Инженерно-технологической академии ЮФУ и посоревновались в конкурсе NFT-рисунков.

Во время церемонии организаторам, координаторам, преподавателям и участникам были вручены сертификаты и памятные подарки.

- Институт заинтересован в общении со студентами из разных университетов и стран, это позволяет нам найти новые точки роста, – отметил директор Института компьютерных технологий и информационной безопасности Геннадий Веселов.