Госавтоинспекция Ростовской области предупредила о неблагоприятных условиях на дорогах

Из-за слоя воды на дороге возможна потеря сцепления шин с поверхностью дорожного полотна.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
О неблагоприятных погодных условиях на дорогах предупредила водителей Госавтоинспекция Ростовской области. В связи с дождем необходимо будет увеличить дистанцию и боковой интервал между движущимися автомобилями, а также соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков.
- Во время дождя возможно попадание автомобиля в аквапланирование, - говорится в сообщении.
Из-за слоя воды на дороге возможна потеря сцепления шин с поверхностью дорожного полотна. Обычно он возникает, когда автомобиль на слишком большой скорости въезжает в лужу или другое скопление воды. Главная опасность – полная потеря сцепления с дорогой.
Во время непогоды необходимо обратить на временные дорожные знаки и информационные щиты, установленные в местах проведения ремонтных работ. Превышение установленной скорости движения одна из основных причин страшных автоаварий.
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