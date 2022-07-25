В Ростовской области прошел первый пленэр для художников России в рамках 30-летия Росэнергоатома

Фото: Ростовская АЭС

Члены Союза художников России, Творческого союза художников России и педагоги школ искусств г. Волгодонска приняли участие в первом пленэре в окрестностях Ростовской АЭС. Художники писали пейзажи в районе атомной станции и саму АЭС – в золотых колосьях хлеба, цветочных полянах и легких облаках на фоне чистого неба и синей глади Цимлянского водохранилища.

Выезд художников на этюды организован атомщиками в рамках регионального конкурса «Атомная энергетика – глазами художников», посвященного 30-летию Концерна «Росэнергоатом».

- Этот проект интересен и нам, и художникам. Уверен, он будет оценен и зрителями. Наша атомная станция расположена в удивительно красивом с точки зрения природного ландшафта месте. Причем, объекты предприятия очень органично вписываются в пейзаж. Художник пропускает эту картинку через собственное восприятие и создает удивительные работы, достойные выставок и широкой аудитории, – отметил заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.

Художники говорят, что рады арт-проекту, организованному атомщиками – это редкая возможность поработать с необычной натурой в окружении живописных природных пейзажей.

- Художники Волгодонска дружат с Ростовской АЭС уже 10 лет. Поддержка атомщиков расширяет наши возможности, делает труд художников востребованным, предоставляет новые темы для творчества. В копилке совместных проектов – выставки, конкурсы, творческие встречи. И вот новое совместное, уже региональное, мероприятие – пленэр в окрестностях атомной станции. Условия для работы были самыми комфортными – солнцезащитные зонты, сухпайки, вода. Работать было удобно, и мы отлично потрудились – сделали 20 этюдов, – поделился впечатлениями председатель правления Союза художников Волгодонска Александр Тучин.

Эти работы лягут в основу выставки донских мастеров живописи, которая откроется в Волгодонске в сентябре и будет посвящена 30-летию Концерна «Росэнергоатом».