Ростовчанка поверила лжеполицейскому и потеряла 1,7 млн рублей

Пострадавшая поверила звонившему ей мужчине. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростове-на-Дону 59-летняя местная жительница стала жертвой мошенника, который списал с ее счета 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Обратившись в полицию, пострадавшая рассказала, что она поверила звонившему ей мужчине, который представился сотрудником правоохранительных органов. На том конце провода предложили защитить денежные средства от незаконного списания и перевести деньги на безопасный банковский счет. Доверившись лжеполицейскому, ростовчанка перевела все свои сбережения на счета, указанные мошенником.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления о мошенничестве в особо крупном размере, проводится розыск преступника.

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