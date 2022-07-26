Жители Таганрога отругали земляка за жалобу на вертолет

Винтокрылая машина пролетела над домами в Михайловке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области жители Таганрога раскритиковали земляка, который опубликовал в сети недовольный пост по поводу «мешающих вертолетов».

- Живем в Михайловке. Пролетел на бреющем. Рев стоял такой, что уши заложило. Летел так низко, казалось, что едва не зацепился за крышу. Господа вертолетчики, летайте, пожалуйста, повыше, дайте народу жить спокойно, - написал мужчина.

Поддержки эта жалоба не получила, многие стали на сторону летчиков. Люди заявили, что автор слишком чувствительный, а военные выполняют свой долг.

- Что за народ? Если летает низко, значит так нужно, и явно не для того, чтобы помешать спать, - отметила в комментариях местная жительница.

- Кошмар. Нашли на что жаловаться. У нас окно ночью открыто, за ночь раз 10 пролетают и ничего - ни я, ни ребенок никак не реагируем, все хорошо. Проблема из пальца высосана, - добавила таганроженка.

- Вас разбудили или помешали? Две секунды непонятного звука и все. Кто как не они защитят нас, им надо тренироваться, - подчеркнул житель Таганрога.

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