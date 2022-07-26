Участники благотворительного забега помогут Николаю Шевченко, страдающему болезнью «хрустального человека»

Фото: Благотворительный фонд «Линия жизни»

Традиционный благотворительный забег «Достигая цели!», приуроченный ко Дню железнодорожника состоится, 6 августа ростовском парке «Левобережный».

Все средства собранные участниками забега поступят в благотворительный фонд «Линия жизни», который помогает тяжелобольным людям. В этом году регистрационные взносы направят на лечение 18-летнего Никиты Шевченко. Никите поставлен диагноз «несовершенный остеогенез» (болезнь «хрустального человека»), из-за чего он уже пережил более 50 переломов. В процессе множественных операций стали деформироваться ноги, в результате чего он уже 2 года не ходит. Чтобы вновь встать на ноги, Никите необходимо пройти курсы восстановительного лечения.

Благотворительный забег, в котором смогут принять участие все желающие, проводится на трех дистанциях: 500 метров (для детей), 1520 метров, 5 километров.

Старт забега – в 17:00. А с 16.00 до 22:00 в парке будут работать спортивные и развлекательные площадки.

Каждый участник получит эксклюзивную медаль и фирменную футболку.

Приглашаются все желающие!

Регистрация на забег открыта до 3 августа включительно на сайте Russia Running по ссылке.

Выдача стартовых пакетов пройдет в КСК «Экспресс» (ул. Закруткина, 67а) 4 и 5 августа с 11:00 до 19:00.

Организаторами выступают: Северо-Кавказская железная дорога и благотворительный фонд «Линия жизни». Информационный партнер – ГТРК «Дон-ТР».