Ростовские художники открыли выставку у ресторана Аркадия Новикова

Участник выставки на набережной опроверг информацию о протестном характере экспозиции. Фото: предоставлено пресс-службой Ростовской областной организации ВТОО «СХ России».

На набережной Ростова около ресторана Аркадия Новикова открылась выставка «Замечая прекрасное» фотохудожника Дениса Демкова, художника Дмитрия Лазарева и учащихся художественной школы «Пикассо» - «Детский плэнер». Об этом сообщает пресс-служба Ростовской областной организации ВТОО «Союз художников России».

В СМИ прошла информация, что развернувшаяся экспозиция носит протестный характер. Однако один из участников выставки, известный ростовский фотохудожник Денис Демков опроверг эту информацию.

- Ни к какому протесту эта выставка не имеет отношения. Меня пригласили сотрудники выставочного павильона на набережной, - рассказывает фотограф. - Предложили выставить свои фотографии. И я согласился, хоть и было всего шесть готовых снимков. А вот на следующей выставке, ко Дню города, будет больше фотографий, посвященных именно Ростову. Завтра, 27 июля, мы более подробно обсудим будущую экспозицию.

В то же время в самой Ростовской областной организации ВТОО «СХ России» опровергли причастность Союза художников к данной экспозиции.

- Мы совершенно не имеем к этому отношения, - подчеркнули в Союзе - Это дело рук каких-то людей, непрофессионалов. Видимо, они просто пускают пыль в глаза, что идет какая-то выставочная деятельность. На самом же деле, это «быстро сварганенная показуха».

Напомним, ранее здание на Береговой, 12 планировалось целиком отдать под выставочный зал ростовского отделения Союза художников. Однако в строении открылся ресторан, а творцам предложили выставляться на летней веранде кафе или в подвальном помещении площадью 150 квадратных метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Союз художников открестился от выставки на прищепках на набережной в Ростове

Экспозиция «Замечая прекрасное» развернулась неподалеку от ресторана Аркадия Новикова (подробнее)