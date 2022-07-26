26 июля на трех улицах Таганрога до вечера отключили электричество

Здания обесточили сегодня около 9 утра
Фото: Алексей БУЛАТОВ
26 июля до вечера не будет электричества на трех улицах Таганрога. Эту информацию опубликовали на сайте ПАО «Россети Юг».
- Отключения провели на Маршала Жукова к 7-Новому, на 8 Новом к 1-Линейному и на 2 Линейном к 10 и 7 Новым, - уточнили в компании.
Здания обесточили сегодня около 9 утра, восстановить подачу ресурса должны к 17 часам.
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