26 июля на трех улицах Таганрога до вечера отключили электричество

Здания обесточили сегодня около 9 утра Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 июля до вечера не будет электричества на трех улицах Таганрога. Эту информацию опубликовали на сайте ПАО «Россети Юг».

- Отключения провели на Маршала Жукова к 7-Новому, на 8 Новом к 1-Линейному и на 2 Линейном к 10 и 7 Новым, - уточнили в компании.

Здания обесточили сегодня около 9 утра, восстановить подачу ресурса должны к 17 часам.

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