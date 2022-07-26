Велодорожки Ростова-на-Дону предложили перевести на сезонный режим работы

Велосипед - сезонный транспорт Фото: Михаил ФРОЛОВ

Велодорожки в Ростове-на-Дону зимой могут стать парковками для автомобилей. Такое мнение на заседании в городской думе озвучил председатель постоянной комиссии по транспортному, депутат Магомед Дарсигов.

- Велосипед - сезонный транспорт. Зимой на велосипеде практически никто не ездит, но этими карманами нельзя пользоваться. Может, стоит подумать над предложением и убирать эти ограничения для автовладельцев? Допустим, с 1 декабря по 1 марта, - сказал Магомед Дарсигов.

Теперь это предложение собираются рассмотреть в департаменте автодорог донской столицы. Напомним, ранее стало известно, что в будущем на оборудование велодорожек планируют потратить около 165 млн рублей.

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