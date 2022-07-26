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Общество26 июля 2022 10:21

В Ростове-на-Дону задержали троих мужчин за серию краж медного кабеля

Общая сумма ущерба составила более одного миллиона рублей
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Злоумышленники ночью приехали к месту, где заранее приметили расположение кабелей. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком».

Злоумышленники ночью приехали к месту, где заранее приметили расположение кабелей. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком».

В Ростове сотрудники уголовного розыска задержали двух местных жителей 33-х и одного 36-ти лет за вырезание медных кабелей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по городу Ростову-на-Дону.

Как оказалось, задержанные оказались ранее судимы за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотических средств и грабеж. По предварительным данным, злоумышленники ночью приехали к месту, где заранее приметили расположение кабелей. Один из них спустился вниз и срезал находку. В это время другой же следил за обстановкой снаружи. После чего подозреваемые скрылись с места происшествия.

Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей. Сейчас полицейские устанавливают причастность злоумышленников к аналогичным фактам противоправной деятельности, в отношении них возбуждено уголовное дело о краже. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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