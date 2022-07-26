В Новочеркасске задержали подозреваемого в краже имущества из гаража

Сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении кражи из гаража. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из гаража жителя Новочеркасска было похищено имущество на сумму более 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Ростовской области.

В ходе розыска сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении кражи из гаража. Мужчина был ранее неоднократно судим за аналогичные преступления. Как выяснилось, задержанный находился в гаражном кооперативе ночью и его го внимание привлек гараж потерпевшего. Злоумышленник повредил металлопластиковую дверь, проник внутрь и похитил хранившиеся там вещи: компьютерный системный блок, четыре комплекта зимних покрышек, туристическую палатку и световой прожектор.

Злоумышленник погрузил похищенное в машину и скрылся с места преступления. Однако полицейским удалось изъять похищенное и вернуть законному владельцу. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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