В Ростовской области выберут территории для капитального обновления

Лучшие материалы отправят на экспертизу Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 июля в Ростовской области стартовал конкурс проектов благоустройства общественных территорий. Комиссия будет выбирать из 64 заявок, за которые ранее проголосовали жители региона. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Речь идет о площадках в 42 муниципалитетах. Программы их капитального обновления рассмотрят по 11 показателям. Лучшие предложения перейдут на второй этап - для территорий разработают проектно-сметную документацию, а после этого материалы отправят на экспертизу.

Средства на благоустройство территорий-победителей выделят из бюджетов различных уровней. Общий объем финансирования регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год составляет 1,5 млрд рублей.

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