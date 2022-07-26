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Общество26 июля 2022 11:52

Клиенты ВТБ и Почта Банка помогают высаживать миллионы деревьев

За первое полугодие на цели восстановления лесов было направлено 16,5 млн рублей
Наталья ВЕСНИНА
За первое полугодие на цели восстановления лесов было направлено 16,5 млн рублей.

За первое полугодие на цели восстановления лесов было направлено 16,5 млн рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках экопроекта «Подари лес другу!» клиенты ВТБ и Почта Банка в первом полугодии 2022 года направили на восстановление лесов 16,5 млн рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в январе-июне прошлого года. На эти средства лесники и волонтеры высадили 25,6 тысяч деревьев.

Программа «Подари лес другу!» является одной из крупнейших платформ в сфере экологии, которая объединяет неравнодушных людей, готовых принимать активное участие в восстановлении лесов в нашей стране. В ней поучаствовали свыше 1 млн человек, которые за эти годы посадили около 4 млн деревьев на 1000 гектарах в разных регионах страны. Сегодня проект работает в 50 национальных парках России.

- Ответственный подход к окружающему миру и снижение влияния человека на дикую природу становятся нормой жизни, поэтому проект не только не теряет актуальности, но и развивается в новых направлениях. Так, в нацпарке «Валдайский» уже завершены работы по восстановлению леса. Именно благодаря заинтересованности и неравнодушии людей в нацпарке «Смоленское поозерье» запустился проект по восстановлению популяции зубров, внесенных в «Красную книгу», – прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

Онлайн-система «Подари лес другу!» позволяет восстанавливать зеленые насаждения в национальных парках России через удаленные каналы:

- на сайтах Почта Банка и ВТБ с помощью интерактивной карты, где можно выбрать участок леса;

- в мобильном приложении Почта Банк Онлайн и приложении программы лояльности «Мультибонус».

Также это можно сделать через банкоматы Почта Банка и при оплате покупки картой «Зеленый мир».

Все собранные средства направляются на покупку саженцев, посадку и последующий уход за деревьями в течение 5 лет. Клиенты могут навестить «свои» деревья через 10 и даже 50 лет.

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