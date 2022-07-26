Клиенты ВТБ и Почта Банка помогают высаживать миллионы деревьев

За первое полугодие на цели восстановления лесов было направлено 16,5 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках экопроекта «Подари лес другу!» клиенты ВТБ и Почта Банка в первом полугодии 2022 года направили на восстановление лесов 16,5 млн рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в январе-июне прошлого года. На эти средства лесники и волонтеры высадили 25,6 тысяч деревьев.

Программа «Подари лес другу!» является одной из крупнейших платформ в сфере экологии, которая объединяет неравнодушных людей, готовых принимать активное участие в восстановлении лесов в нашей стране. В ней поучаствовали свыше 1 млн человек, которые за эти годы посадили около 4 млн деревьев на 1000 гектарах в разных регионах страны. Сегодня проект работает в 50 национальных парках России.

- Ответственный подход к окружающему миру и снижение влияния человека на дикую природу становятся нормой жизни, поэтому проект не только не теряет актуальности, но и развивается в новых направлениях. Так, в нацпарке «Валдайский» уже завершены работы по восстановлению леса. Именно благодаря заинтересованности и неравнодушии людей в нацпарке «Смоленское поозерье» запустился проект по восстановлению популяции зубров, внесенных в «Красную книгу», – прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

Онлайн-система «Подари лес другу!» позволяет восстанавливать зеленые насаждения в национальных парках России через удаленные каналы:

- на сайтах Почта Банка и ВТБ с помощью интерактивной карты, где можно выбрать участок леса;

- в мобильном приложении Почта Банк Онлайн и приложении программы лояльности «Мультибонус».

Также это можно сделать через банкоматы Почта Банка и при оплате покупки картой «Зеленый мир».

Все собранные средства направляются на покупку саженцев, посадку и последующий уход за деревьями в течение 5 лет. Клиенты могут навестить «свои» деревья через 10 и даже 50 лет.

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