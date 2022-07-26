Деньги и ювелирные изделия похитили из квартиры в Ростовской области

Предполагаемым злоумышленником оказался 19-летний житель Цимлянского района. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жительницы Цимлянского района из домовладения украли деньги и ювелирные изделия на общую сумму более 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ростовской области.

В ходе розыска оперативники задержали предполагаемого злоумышленника, которым оказался 19-летний житель Цимлянского района, уже судимый за мошенничество и грабеж. Как выяснили полицейские, парень, подобрав необходимые ключи, проник в дом и забрал деньги и ювелирные украшения.

Частично украденное имущество все же удалось вернуть законной владелице. В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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