Сити-менеджер Таганрога потребовал устранить недочеты на улице Петровской

Основная часть пространства выглядит ухоженной и уютной. Фото: группа в VK администрации Таганрога

Глава администрации Таганрога Михаил Солоницин совершил обход Петровской улицы и по итогам проверки потребовал устранить все обнаруженные недочеты, сообщает сайт местной мэрии.

Сити-менеджер отметил, что основная часть пространства выглядит ухоженной и уютной, но в некоторых местах есть газоны и деревья, требующие замены.

Под внимание попали также ливневки, в частности те, которые проходят по Украинскому. Управленец отметил, что во время дождя поток идет по Градоначальническому спуску и разрушает склон. Решением этой проблемы уже занимаются соответствующие службы.

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Ролик опубликовали очевидцы в социальных сетях (подробности)